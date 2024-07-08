Bursaspor'a gol makinesi... 20 gollü forvet Yeşil - Beyazlı ekipte

Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor 3. Lig'de 2024-2025 futbol sezonuna 20 gollü golcü Mücahit Can Akçay transferiyle giriyor.

Bursaspor, 2024-2025 futbol sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan son açıklamalara göre, üç yeni oyuncu kadroya katıldı ve lisans işlemleri tamamlandı.

Bursaspor Kulübü, forvet pozisyonunda görev yapan Mücahit Can Akçay ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

26 yaşındaki golcü oyuncu Mücahit Can Akçay, geçen sezon Ankara Demirspor ve Iğdır FK takımlarında forma giyerek toplam 20 gol atma başarısı gösterdi.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklama şu ifadeler kullanıldı: