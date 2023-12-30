Büyükekşi fenalaştı mı ? TFF'den açıklama geldi

Dün akşam iptal edilen Süper Kupa maçı sonrasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin otelde fenalaştığı iddia edilmişti. TFF'den iddialar sonraısnda açıklama geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin de kaldığı otelde tansiyon sorunu yaşadığı iddia edildi.

İki kulübün, sahaya Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesinin ardından, Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmama kararı aldı ve yurda dönmek üzere harekete geçti. Riyad'da saatlerce yapılan toplantının ardından iki kulüp oyuncuları ve yöneticileri Suudi Arabistan'ı terk etmek için harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kaldığı otelde tansiyon sorunu yaşadığı ve bu nedenle otele ambulans geldiği iddia edildi.

Öte yandan, otel önüne gelen ambulansın görüntüsünü çeken Türk gazeteciler, yetkililer tarafından görüntü alınmaması konusunda tehdit edildi.

TFF yetkilileri ise, otele gelen ambulansın Büyükekşi ile ilgisi olmadığını açıkladı.