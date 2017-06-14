Çin kulüplerine transfer kısıtlaması !

Futbol dünyasında güçlü bir noktaya gelebilmek adına ciddi bir atılıma kalkan Çin’de Çin Futbol Federasyonu, çılgınca para harcama döneminin resmen sona erdiğini açıkladı.

Yayınlanan bir açıklamayla bonservis bedellerine kısıtlama getirildiğini duyuran federasyon, bilançosunda zarar açıklayan kulüplerin yabancı bir oyuncu için en fazla 5.9 milyon Euro ödemesine karar kıldı. Zarar gösteren Çin Süper Ligi kulüpleri ayrıca Çinli futbolcu transfer ederken de en fazla 2.6 milyon Euro ödeyebilecek.

Yeni sistem hülle yöntemiyle yapılan transferlerde de kısıtlama getiriyor. Şöyle ki; eğer zarar gösteren kulüp artık Avrupa’da ortak olduğu kulüplere transferi gerçek bedeliyle yaptırıp kendisi düşük bir bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna katamayacak. Federasyon bu tarz transferlerde partner kulübün ödediği bonservis bedellerini esas alacak.

Bu düzenleme Çin futbolu için yeni bir dönemin ilk adımı olarak görülebilir. Halkın ve gençlerin ilgisini futbola çekip orta ve uzun vadede güçlü bir futbol ülkesi olmayı planlayan Çin’de artık Çin Süper Ligi ve 2. Ligi’ndeki kulüpler sözleşmeli yabancı oyuncu sayısı kaçsa o kadar 23 yaş altı Çinli oyuncuyu as kadrolarına almak zorunda olacak.

Çin kulüpleri ayrıca 18 kişilik kadroya sadece 4 yabancı oyuncu alabiliyordu. Yeni sezondan itibaren bu kuralda da değişikliğe gidildi ve 18 kişilik kadroya sadece 3 yabancı oyuncu alınmasına izin verilmesi kararı alındı. 5 yabancı oyuncu kuralı korunurken bunların birinin Asya’dan olması şartı ise kaldırıldı.