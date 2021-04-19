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''Cüneyt Çakır Avrupa Süper Lig'nde görev alabilir''

Avrupa Süper Ligi'nin resmen açıklanmasının ardından eski hakem Bünyamin Gezer, bomba bir iddia ortaya attı.

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, TRT Spor'da katıldığı 'Teknik Analiz' programında Avrupa Süper Ligi'ni de yorumladı.

"CÜNEYT ÇAKIR FIFA'DAN AYRILIP AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE GÖREV YAPABİLİR"
Bünyamin Gezer, deneyimli hakem Cüneyt Çakır için "Cüneyt Çakır için olabilir, yaş grubu yüksek hakemler yüksek fiyata gidebilirler. UEFA hakem vermez ama Cüneyt Çakır, FIFA hakemliğinden ayrılıp Avrupa Süper Ligi'nde görev yapabilir" ifadelerini kullandı.

23 Kasım 1976 doğumlu Cüneyt Çakır, UEFA Elit hakem kategorisinde görev yapıyor.

Etiketler cüneyt çakır avrupa avrupa süper ligi
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