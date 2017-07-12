Dani Alves PSG'de

Ailesiyle birlikte Paris'te bulunan 34 yaşındaki futbolcunun, yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

34 yaşınndaki sağ bekin yarın Fransız ekibine imza atması bekleniyor. Fransa basınında yer alan habere göre tecrübeli defans oyuncusu Paris'te özel bir hastanede sağlık kontrölünden geçti. Dani Alves'in 2 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Geçen sezon Juventus ile İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan Daniel Alves da Silva 33 Torino ekibiyle 33 maça çıktı ve 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

GoalBien