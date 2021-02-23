Daum'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Erol Bulut, eleştirilerin odağında yer almıştı.

Medyada yer alan haberlerde; daha önce 2 kez Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Alman teknik adam Christoph Daum'un (67), tekrar Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulmuştu.

Daha önce de Instagram'dan İstanbul paylaşımı yapan Daum'un tekrar İstanbul'da çekilen bir fotoğrafını paylaşması, transfer söylentilerini tekrar gündeme getirdi.

Daum'un "Günaydın" notuyla yaptığı Instagram paylaşımında eşiyle birlikte Ortaköy'de yer aldığı fotoğraf yer alıyor.

Daum, transfer söylentileriyle ilgili yaptığı son açıklamada "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.