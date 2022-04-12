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Derbi sonrası dünya basınında Mert Hakan Yandaş'a tepki

Derbi sonrası dünya basınında Mert Hakan Yandaş'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken dev maç dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

The Sun, Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonunu "Yetişkin futbolcu küçük bir çocuk gibi rol yaptı, yetmedi 5 takla attı." ifadeleri ile haber yaptı.

"SATMIŞ OLABİLİR"

Haberde yer alan Mert Hakan'a yapılan yorumların bazıları şöyle:


"Çok utanç verici. Futbol izleyememiş olmamın en büyük nedeni ."

"Bu tiyatrolar, insanları spordan uzaklaştırıyor"

 "Bu, kreşte bir çocuğun başka bir çocuğu dürtmesi ve sempati kazanmak için bakıcının önünde ağlaması gibi."

"Dostum kendine biraz saygı duy."

"Faulü biraz fazla satmış olabilir..."

Mücadelenin ardından pozisyonla ilgili konuşan Mert Hakan şunları söylemişti

"Marcao o pozisyonda direkt ayağımı kırmaya yönelik hamle yaptı. Niyeti kötüydü. Kendimi tutmam gerekiyordu. Ama o an beyne oksijen gitmiyor. Allah'tan takım arkadaşlarım beni sakinleştirdi"

FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN PAYLAŞIMI

Sarı lacivertli kulüpten bu sabah Mert Hakan Yandaş'a destek paylaşımı geldi. Tecrübeli futbolcunun tribünlere sus işareti yaparken ki fotoğrafını paylaşan kulüp "Mert Hakan Yandaş" ifadelerini kullandı. Bu sosyal medya mesajı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Etiketler derbi derbi sonrası dünya
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