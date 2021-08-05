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Dünya Kupası elemelerinde kullanılacak: UEFA'dan VAR kararı

Dünya Kupası elemelerinde kullanılacak: UEFA'dan VAR kararı

UEFA, gelecek ay oynanacak 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında VAR’ın (Video Yardımcı Hakem) kullanılacağını açıkladı.

UEFA’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, UEFA İcra Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde VAR’ın kullanılacağı belirtildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da kullanılan VAR sisteminde sorun yaşanmamıştı.

EYLÜL’DE MAÇLAR BAŞLIYOR
2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde gruplarda takımlar üç maçı geride bırakırken eylül ayında oynanacak dördüncü maçlarla birlikte VAR sistemi kullanılmaya başlanacak. Gruplarda oynanan ilk üç maçta VAR sistemi kullanılmamıştı.

UEFA’dan yapılan açıklamada VAR için gerekli sistemin federasyonlara sağlanacağı belirtildi.

A MİLLİ TAKIM YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR
2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde G Grubu’nda yer alan A Milli Takım, topladığı 7 puanla ilk sırada bulunuyor.

İlk maçta Hollanda’yı, ikinci maçta ise Norveç’i mağlup eden Türkiye, üçüncü maçta Karadağ ile 3-3 berabere kalmıştı.

Eylül ayında üç maç oynayacak A Milli Takım’ın fikstürü şöyle:

1 Eylül: Türkiye – Karadağ

4 Eylül: Cebelitarık – Türkiye

7 Eylül: Hollanda Türkiye

Etiketler uefa var karar
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