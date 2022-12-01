Dünya Kupası'ndan bir itiraf daha: ''Messi ile iddiaya girdik''

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup ederken Polonya'nın kalecisi Szczesny, penaltısını kurtardığı Messi ile maç içinde iddiaya girdiğini itiraf etti.

FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki takımların kaderini belirleyecek olan maçta Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle devam ederken, 38. dakikada gelişen Arjantin atağında Lionel Messi, ceza sahası içerisinde kaleci Wojciech Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Danny Makkelie, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitöründe incelemelerde bulunan Makkelie, penaltı noktasını gösterdi ve topun başına Lionel Messi geçti.

"NEREYE VURACAĞINI BİLİYORDUM"

Dünyaca ünlü yıldızın sol köşeye yaptığı vuruşu Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı. Lionel Messi kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşarken, Szczesny ve takım arkadaşlarını sevinç sardı.

Messi ile olan diyaloğunu anlatan tecrübeli file bekçisi "Penaltıdan önce Messi'yle konuştuk. Ona, 'hakem penaltı verirse, sana 100 euro vereceğime bahse girerim' dedim. Ve bu iddiamı kaybettim. Böyle bir şeye Dünya Kupası'nda müsaade ederler mi bilmiyorum. Belki de ceza alırım. Dalga geçiyorum. Messi'ye de zaten 100 euro'yu ödemeyeceğim. İhtiyacı olduğunu düşünmüyorum." dedi

Maçın ardından TVP'ye konuşan Polonyalı eldiven, Messi'nin penaltısının şifresini nasıl çözdüğünü açıkladı. Szczesny, "Hakeme, Messi'nin yüzüne elimle dokunduğumu söyledim ama penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hakem aksini karar verdi ancak sorun değil. Gösteriş yapmalıyım. Artık Messi'nin nereye şut atacağını bildiğimi söyleyebilirim. Leo bazı penaltılarda kaleciye bakıyor, bazılarına ise sert vuruyor. Sert vuracaksa soluma doğru vuracağını biliyordum. Topa gelirken hiç duraksamadığını gördüm ve sert vuracağını hissettim Kurtardım. Mutluyum çünkü sonunda o penaltı bir şeyler kazandırdı. Bu çok büyük bir memnuniyet" dedi.