Emirhan Civelek, Kayserispor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray’da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile anlaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un resmî internet sitesinde transfer şu şekilde duyuruldu:

“İstikbal Mobilya Kayserisporumuz, Galatasaray’da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz.”

LEVENT GÜLEN KADRO DIŞI

Bu arada yeni sezon hazırlıklarına sürdüren Kayserispor’da yönetim ve teknik heyetin aldığı karar sonrası savunma oyuncusu Levent Gülen kadro dışı bırakıldı.

Kayseri'deki kamp çalışmalarına geç gelen ve Teknik heyetin yeni sezonda kadroda düşünmediği Levent Gülen, çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde sürdürecek.



