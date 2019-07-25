Emre Belözoğlu: Fenerbahçe gönlümüzde dünyanın en büyük takımı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, “Hemen hemen bütün takımlar 6-7 inci hazırlık maçını oynuyorlar. Biz de 4’üncü maçımızı oynadık. Bizden daha önce sezona başlamış takımlarla oynadık. İnşallah bu bize avantaj olarak dönecektir. Genel olarak verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“HEPİMİZ AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ”

“Hocamızla hamle oyuncusu olayım, 11 olayım gibi bir görüşmemiz olmadı” diyen tecrübeli oyuncu, “Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Hocanın mutlaka değerlendirmesi olacaktır. Beni oynatma veya oynatmama yönünde. Ben buraya Fenerbahçe takımına hizmet etmeye geldim. Formaya herkes gibi eşit mesafede duruyorum. Hoca kimi düşünüyorsa onu oynatacaktır. sezon başı kamplarında 3-4 senedir kontrollü ilerliyorum. Hocamızla da bu konuşmaları yaptık, ilk 3 maçta sonradan oyuna girmeyi tercih ettim. Önümüzdeki maçlarda dakikalarım artacaktır. Bu sıcaklarda benim adıma az süreler almak fena olmadı” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE’NİN GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

“Audi Cup’ta yer alan takımlar Avrupa’nın en büyük takımları” diyen yıldız oyuncu, “Çok değerli bir turnuva olacak. Bizim için de sezona hazırlanmak için mükemmel maçlar olacak. Tabi çok zor maçlar. Maçları ciddiye alıp doğru çıkarımlarla sezona hazırlanmak istiyoruz. Oraya gittiğimizde Fenerbahçe’nin gücünü göstermeye çalışacağız. İyi hazırlandık, hazırlanmaya da devam edeceğiz” dedi.

“FENERBAHÇE BİZİM GÖNLÜMÜZDE DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMI”

Güçlenerek yollarına devam etmek istediklerini söyleyen Emre Belözoğlu, “Fenerbahçe bizim gönlümüzde dünyanın en büyük takımı” diyerek şunları söyledi:

“Tabi ki dünya futbolunun gerçekleri var. Bu takımlar hemen hemen her sene Avrupa kupalarında çok büyük başarılara imza atıyorlar, kendi liglerinde de şampiyonluğun en önemli adayılar. Seviye olarak bizim üzerimizde takımlar. Bu seviyede zor ve sert maçların bizi lige çok iyi hazırlayacağına inanıyorum. Sayın başkanımızın da dediği gibi Fenerbahçe’ye yakışır oyuncular kadromuza dahil olmaya devam edecektir. Güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz.”

Belözoğlu son olarak, “Hazırlık maçlarında sonuçlardan çok maçta neyi doğru neyi yanlış yaptık bunların daha önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

ALTAY BAYINDIR: FENERBAHÇE FORMASININ AĞIRLIĞINI HİSSEDİYORUM

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Altay Bayındır, teknik direktör Ersun Yanal'a çalışmalar kısa bir süre önce başlamasına karşın kendisine forma şansı verdiği için teşekkür etti.

Altay, sarı-lacivertli ekibin Hertha Berlin'e 2-1 yenildiği hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisine şans veren Yanal'a teşekkür eden genç file bekçisi, "Sorumluluklarımızın bilincindeyiz, bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah sezon başladığında da en iyi şekilde, en iyi konsantrasyonla maçlarımızı birbir aşıp Fenerbahçe'yi hakettiği şampiyonluğa eriştiririz diye düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe formasının ağırlığını hissettiğinin altını çizen Altay Bayındır, "Yeni yeni antrenmanlara başlıyorum, şu an adaptasyon sürecim de var. Bunu da bir an önce atlatmaya çalışıyorum, atlattığım da söylenebilir. Dediğim gibi hocama teşekkür ediyorum, çünkü çalışmalara yeni başlamış olmama rağmen bugün forma şansı verdi bana. Ben de verilen şansları en iyi şekilde değerlendirip, elimden geldiğince Fenerbahçe camiasının kalesine yakışır bir oyuncu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlattığını belirten Altay, sağlık durumu hakkında ise, "Ufak tefek sorunlarım var. Antrenmanda sert şiddetli gelen toplarda ufak sızlamalarım var ama bu da gayet normal olduğunu söyledi doktorumuz, şu an ciddi bir problemim yok. Zaten bugün de sahaya çıkabildim. Milli takım maçında aldığım darbeden dolayı Kosova'da sakatlanmıştım. Şu an bir problem söz konusu değil." şeklinde konuştu.

