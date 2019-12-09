Emre Mor: Asla geri durmayacağım!

Sezon başında Celta Vigo'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Mor sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara seslendi.

Emre Mor'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"ASLA GERİ DURMAYCAĞIM"

"Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım!"

