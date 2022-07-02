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  4. Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 3 yıllık imza

Emre Mor Fenerbahçe'de!

Emre Mor Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Emre Mor'u resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor’u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor;  Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Emre Mor

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ
Sırasıyla Galatasaray, Olimpiakos ve Karagümrük'ta oynayan Emre Mor bu sezon Süper Lig'de bu sezon 26 maça çıktı. Mor, bu 26 karşılaşmada 5 gol 3 asist yaptı.

Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız 1 gol 1 de asist yapmayı başardı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe emre mor fatih karagümrük
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