Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya tahliye kararı!
Bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından tutuklanan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, 'Ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.
Murat Özkaya 10 Kasım 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
DHA
