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Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
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Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR’da Kadir Sağlam ve Ali Saygın Ögel eşlik edecek.

Etiketler Fatih Karagümrük SK Fenerbahçe fenerbahçe var hakem
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