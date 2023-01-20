Fenerbahçe, Bruma'nın bonservisini aldı

Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe, Armindo Bruma'nın bonservisini aldığını resmen açıkladı.

KAP bildirimi şu şekilde;

"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."