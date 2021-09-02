Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, forvet bölgesinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp Salzburg forması giyen Mergim Berisha'yı resmen açıkladı..

Transferin son günlerinde atağa kalktan Fenerbahçe , forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertli ekip, Red Bull Salzburg'un 23 yaşındaki golcüsü Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. Transferi resmen duyuran Kanarya, Alman forvetin adını UEFA Avrupa Ligi listesine yazabilecek.

Fenerbahçe, Berisha transferiyle birlikte; Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Min-jae Kim ve Diego Rossi'nin ardından 8. takviyesini yaptı.

Ailemize hoş geldin Mergim Berisha! 💛💙 pic.twitter.com/AlyAFKL3ZV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021

Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.