Fenerbahçe Süper Lig'den bir isim için devrede

Sağ bek, forvet ve kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Süper Lig'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Sağ bek ve forvetle birlikte kanat transferi de yapacak olan Fenerbahçe, bir yandan Diego Perotti'den kurtulmaya çalışırken diğer yandan da adaylarla temaslarını sıklaştırdı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, sol kanat için Alanyaspor'dan Davidson'u istiyor.

VITOR PEREIRA'DAN ONAY ÇIKTI

Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferine teknik direktör Vitor Pereira da onay verdi.



PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Fenerbahçeli kurmayların önümüzdeki günlerde harekete geçeceği ve Aytemiz Alanyasporlu yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Davidson'un Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

245 MAÇTA 49 GOL, 40 ASİST

Geçtiğimiz yıl Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Brezilyalı yıldız burada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Kulüp kariyerinde şimdiye kadar 245 maça çıkan Davidson, 49 gol atarken 40 da asist yapmayı başardı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Alanyaspor forması giyen Brezilyalı yıldız Davidson'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro.