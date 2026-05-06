  Fenerbahçe'de başkan adayı sayısı 2'ye düştü! Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Göktürk, Aziz Yıldırım'a destek olacağını belirtti.

Fenerbahçe'de başkan adayı Barış Göktürk, Fenerbahçe’nin geleceği ve sportif başarı hedefleri doğrultusunda adaylıktan çekilme kararı aldığını duyurdu. Göktürk, Aziz Yıldırım’ın başkanlığında tek liste ile seçime gidilmesi gerektiğini belirterek, bu sürece koşulsuz ve şartsız destek vereceğini belirtti.

Barış Göktürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ!

Değerli Fenerbahçeliler,

Bugün itibariyle Fenerbahçemiz adına yeni bir sayfa açıyoruz. Kırgınlıkların bittiği ve Fenerbahçe’nin istikbalinin, kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönem başlıyor. Sayın Aziz Yıldırım’a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk Sporu adına mutluyum.

Sayın Hakan Safi’nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Mevcut Başkan ve Yönetim Kurulumuzun yanı sıra Sayın Ali Koç ve önceki Yönetim Kurulumuzun da yapıcı ve birleştirici katkılarının önem arz ettiği kanaatindeyim. Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için herşeyden önce Fenerbahçe’nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe !”

Barış Göktürk ve Hakan Safi, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'u öncesinde adaylığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de seçim 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

DHA

