Fenerbahçe'de Flip Novak sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir

Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 13 puan toplayan Fenerbahçe'de Flip Novak'ın ayrılığı sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir.

Fenerbahçe'ye 2020 yılında gelen Filip Novak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Çek sol bek oyuncusunun Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı - lacivertlilerde Filip Novak'ın ardından bir ismin daha takımdan ayrılacağı öğrenildi.



BRUMA'YI BEŞİKTAŞ'IN ESKİ HOCASI ALIYOR

TFF LİSTESİNE ALINMADI



Fenerbahçe'ye sezon başında Hollanda Ligi Eredivisie ekibi PSV'den kiralık olarak transfer olan Armindo Bruma, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremedi ve TFF'nin tescil listesine dahil edilmedi. Portekizli futbolcunun sakatlık yaşadığı ve sahalardan bir süreliğine uzak kalacağı ifade edilmişti.



TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ



Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve bu nedenle sahada yer alamayan Bruma'nın oynayabileceği bir kulüpte forma giyme talebi olduğu için takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.



TANIDIK BİR İSİM



Sarı - lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Bruma'ya tanıdık bir isim talip oldu.



BRUMA'NIN TALİBİ



Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Wahda takımı Bruma ile masaya oturdu.



TRANSFERE SICAK BAKIYOR



Portekizli çalıştırıcının özel olarak istediği 27 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi.

KISA SÜREDE AÇIKLAYACAKLAR



Daha önce Allan ve Pizzi gibi oyuncuları kadrosuna dahil eden Al Wahda'nın Bruma transferini bitirerek kısa süre içerisinde açıklayacağı aktarıldı.