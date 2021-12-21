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  4. Fenerbahçe'de Kenan Koçak iddiası! Hamit Altıntop noktayı koydu

Fenerbahçe'de Kenan Koçak iddiası! Hamit Altıntop noktayı koydu

Fenerbahçe'de Kenan Koçak iddiası! Hamit Altıntop noktayı koydu

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, ismi Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak hakkında ''Kenan Koçak'ı F.Bahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen'' dedi.

Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığı yapan Kenan Koçak ismi de gündeme geldi.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

Lig Radyo'ya konuşan Hamit Altıntop “Kenan hoca yeni başladı. Onu verme gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Hamit Altıntop " ''Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı F.Bahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen.'' şeklinde tepkisini dile getirdi

Etiketler fenerbahçe kenan koçak hamit altıntop
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