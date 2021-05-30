Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna bomba isim

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör konusunda belirsizlikler sürerken sarı lacivertlilerin Pellegrini'ye teklif götürdüğü iddia edildi.

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçe'den teklif aldığı öne sürüldü. EnCancha'nın haberine göre, Fenerbahçe kulübü Real Betis'ten ayrılması için Pellegrini'ye cazip bir teklif yaptı.

Real Betis'e gitmeden önce de Fenerbahçe'nin istediği ve o zaman menajeri tarafından da haberlerin doğrulandığı Pellegrini'nin geleceği hakkında henüz kesin karar vermediği ifade edildi.

(FUTBOL ARENA)