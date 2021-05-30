  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna bomba isim

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna bomba isim

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna bomba isim

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör konusunda belirsizlikler sürerken sarı lacivertlilerin Pellegrini'ye teklif götürdüğü iddia edildi.

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin Fenerbahçe'den teklif aldığı öne sürüldü. EnCancha'nın haberine göre, Fenerbahçe kulübü Real Betis'ten ayrılması için Pellegrini'ye cazip bir teklif yaptı.

Real Betis'e gitmeden önce de Fenerbahçe'nin istediği ve o zaman menajeri tarafından da haberlerin doğrulandığı Pellegrini'nin geleceği hakkında henüz kesin karar vermediği ifade edildi.

(FUTBOL ARENA)

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe teknik direktör teklif
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: İşte il il hava durumu
Sedat Peker, ''Boyunlarınızdan bayrak direklerine asacağım'' sözünü kime söylediğini açıkladı
Altın aldı başını gidiyor: İşte altın fiyatlarında son durum
Gece yarısı kahreden haber... Şehidimiz var!
Belediye başkanı duyurdu: O tatil beldesinde ''sıfır'' korona vakası
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea
Yüzde 50 kuralı kalkıyor, indirim geliyor: Şehirler arası otobüslerde...
Sedat Peker 8. videoyu yayınladı: Erdoğan'a seslendi
Marketlerde yeni düzenleme: Dikkat çeken sigara detayı
İşte A'dan Z'ye 1 Haziran'da açıklanacak yeni normalleşme kararları