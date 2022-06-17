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Fenerbahçe'de yeni transfer heyecanı: İlk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de yeni transfer heyecanı: İlk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün resmi sözleşme imzalanan Portekizli futbolcu Bruma takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün resmi sözleşme imzalanan Portekizli futbolcu Bruma takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Yeni transfer Portekizli futbolcu Bruma da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen ısınma hareketleriyle başladı, kuvvet çalışması ile devam etti. Ardından sahaya geçen futbolcular dayanıklılık koşuları yaptı. İki grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman, taktik programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe bruma
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