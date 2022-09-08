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  4. Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Bruma'ya Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Bruma'ya Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Bruma'ya Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında PSV Eindhoven'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma'nın takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe'de transferle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden biri olan Bruma'ya Süper Lig'den talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Bruma'nın transferi için başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat; bu transfer görüşmesinde aşama kaydedilemedi. Eğer Bruma için Adana Demirspor ile anlaşma sağlanabilirse bir transfer döneminde iki kez transfer yapan futbolcular listesine Bruma da eklenmiş olacak.

BONSERVİSİ PSV'DE

Hollanda ekibi PSV ile Bruma arasındaki sözleşme 30 Haziran 2024'te sona erecek. Bruma bu sezon Fenerbahçe'de şu ana kadar 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

Etiketler fenerbahçe talip bruma
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