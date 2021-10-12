  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil'e tepki

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mesut Özil, yaptığı paylaşımla Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kendisine ait bir kripto para çıkaracağını söyleyen Özil, paylaşımlarına devam ediyor. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlarına devam eden tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"BITCOIN Mİ, ETHEREUM MU?"
Mesut Özil, kendine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine ''Bitcoin mi, Ethereum mu?'' sorusunu yöneltti. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımdan sonra yıldız oyuncuya ateş püskürdü. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına odaklanmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'i adeta topa tuttu.

Etiketler fenerbahöe mesut özil tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeytanın aklına gelmez: Karısını öldürmek için ''kiralık yılan'' tutmuş!
Dikkat! Meteoroloji'den 48 il için uyarı: Sağanak yağış geliyor
Vaka sayısı rekor kırdı: İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu
İşte en kötü senaryo: ''Kıyamet Günü Varyantı'' için tarih verildi
Nereyi kazsan tarih fışkırıyor! Haydarpaşa Garı'nda yeni keşif
Kuzey Kore lideri füzenin önünde meydan okudu: ''Yenilmez bir ordu kuracağım''
Mustafa Sandal ile davalık olan Emina Jahovic'e büyük şok
Ünlü sitelerde bile satılıyor... Uzmanlar uyardı: Bu ürünlerden uzak durun
Dolar durdurulamıyor! Rekor üstüne rekor
Komşuda şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi