Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rakibi Sevilla'ya ağır ceza geliyor

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Sevilla, bir oyuncusunun hakeme ettiği küfürler nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya.

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda eşleştiği Sevilla, La Liga’nın 23. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, gol düellosuna sahne olan karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Osasuna’ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada David Garcia, 68. dakikada Fernando (kendi kalesine) ve 85. dakikada Abdessamed Ezzalzouli kaydetti. Sevilla’nın gollerini ise 63. dakikada Nemanja Gudelj ve 78. dakikada Youssef En-Nesyri attı.



DOĞRUDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi ekipte Fernando 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Sevilla, ligde topladığı 25 puanla 14. sırada kalırken, Osasuna 33 puanla 7. sıraya yükseldi. Sevilla, La Liga’da önümüzdeki hafta deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. İspanyol ekibi, 9 Mart Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

AĞIR CEZA KAPIDA!

İspanya Futbol Federasyonu, Fernando'ya ceza vermek için harekete geçti. Televizyondan duyulan küfürlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı isim, maçın hakeminden özür diledi. Fernando'ya en az 5 maç ceza verilmesi bekleniyor.