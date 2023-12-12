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FIFA'dan Türk sporunun kara lekesi için ilk açıklama

FIFA'dan Türk sporunun kara lekesi için ilk açıklama
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Çaykur Rizespor-MKE Ankara gücü maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e sahanın içinde yumruk attı. Saldırının ardından Halil Umut Meler’in sol gözü morardı. Meler yere düştükten sonra da yüzüne tekme atıldı.

Yaralanan Meler hastaneye kaldırırken, saldırgan Koca ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay Türkiye’nin yanı sıra dünyada da büyük yankı uyandırdı. FIFA Başkanı Gianni Infantino da tepki gösterenler arasında yer aldı. Infantino, hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı.

Etiketler Gianni Infantino fifa açıklama halil umut meler
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