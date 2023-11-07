Galatasaray, Bayern Münih maçının kamp kadrosunu açıkladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu netlik kazandı.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kamp kadrosundaki isimlere yer verilirken Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera kadroya dahil edildi.
Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların bugün yaptığı son antrenmanda yer almıştı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih ve Trendyol Süper Lig'de Hatayspor maçlarının kadrosu şöyle:
DHA
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