  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray, Bayern Münih maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Bayern Münih maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Bayern Münih maçının kamp kadrosunu açıkladı
Güncelleme:

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu netlik kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kamp kadrosundaki isimlere yer verilirken Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera kadroya dahil edildi.

Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların bugün yaptığı son antrenmanda yer almıştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih ve Trendyol Süper Lig'de Hatayspor maçlarının kadrosu şöyle:

Galatasaray, Bayern Münih maçının kamp kadrosunu açıkladı - Resim : 1

 

DHA

Etiketler Galatasaray galatasaray bayern münih kamp kadrosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otomobil hırsızından araç sahibine kahkaha attıran sürpriz
Dolar ve Euro rekor seviyede, altın yatay seyirde
İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada
Euro ve Leva uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi
Bankalar kesenin ağzını açtı: İşte kasım ayı promosyon kampanyaları
İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinin yeni partisi belli oldu
Meteoroloji duyurdu: Lapa Lapa kar yağışı geliyor!
İzmir'in cennet sahilinde korkutan manzara: Yüzlercesi kıyıya vurdu
Karakolda işkence iddiası! Görüntüler ortaya çıktı, polisin 24 yıl hapsi isteniyor
90 metre uzayan Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı