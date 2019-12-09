Galatasaray maçında PSG'de büyük eksik!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray'ın çarşamba akşamı oynayacağı PSG'de sakatlık depremi yaşanıyor. Fransız kulübü grup aşamasında oynanacak son mücadeleye yıldız oyuncularından yoksun çıkacak.

PSG'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray ile oynacakları maçta, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe ve Ander Herrera kadroda yer almayacak. Takımın golcü ismi Cavani ve orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin durumu ise maç günü belli olması bekleniyor.

A Grubu'nda 13 puanla lider olan PSG Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar arasında bulunuyor.

