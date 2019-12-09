  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 09 Aralık 2019 21:01

Galatasaray maçında PSG'de büyük eksik!

Paris Saint Germain'in, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi başı sakatlıklarla dertte. Fransız ekibinde, Idrisaa Gueye, Kimpembe ve Ander Herrera Galatasaray maçında kadroda yer almayacak. Verratti ve Cavani'nin durumu ise belirsiz...

Galatasaray maçında PSG'de büyük eksik!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan temsilcimiz Galatasaray'ın çarşamba akşamı oynayacağı PSG'de sakatlık depremi yaşanıyor. Fransız kulübü grup aşamasında oynanacak son mücadeleye yıldız oyuncularından yoksun çıkacak.

PSG'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray ile oynacakları maçta, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe ve Ander Herrera kadroda yer almayacak. Takımın golcü ismi Cavani ve orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin durumu ise maç günü belli olması bekleniyor.

A Grubu'nda 13 puanla lider olan PSG Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar arasında bulunuyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , sakatlık , psg , neymar , cavani , Mbappe , veratti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM