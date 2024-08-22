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Galatasaray mağlup oldu, UEFA ülke puanı sıralaması değişti

Galatasaray mağlup oldu, UEFA ülke puanı sıralaması değişti
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Galatasaray'ın deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup olmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması değişti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise Lille ile oynadığı mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi gözler Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa'da oynayacağı maçlara çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA GERİLEDİ

Bir önceki eleme maçlarında alınan skorların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında gerilemişti.

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

HEDEF ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA KALICI OLMAK

UEFA ülke puanı uygulamasında alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

TÜRKİYE ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında geçtiğimiz sezon yükselişte bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükselmişti.

2024-2025 sezonuna da 5 takımla katılım sağlayan Türkiye'de, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarına göre ülke puanı artış veya düşüş gösterecek.

İşte 22 Ağustos itibarıyla ülkelerin güncel puan durumu;

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 58.093

6- HOLLANDA - 54.566

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 43.600

9- ÇEKYA - 36.550

10- TÜRKİYE - 35.300

Etiketler UEFA ülke puanı sıralaması Galatasaray
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