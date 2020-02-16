Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | GS Malatya canlı maç izle | bein sports canlı yayın

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Galatasaray, Yeni MAlatyaspor'u mağlup ederek zirve yarışında avantaj sağlamak istiyor. İki takımın taraftarları da bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük

Yeni Malatyaspor 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Türk Telekom Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Alper Ulusoy yöneteceği 90 dakika beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği iki maçı da gol yemeden kazandı (2-0 & 3-0).

Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde rakibini mağlup edemediği sezon yok.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte en fazla gol atan (17) ve en az gol yiyen (2) takım konumunda.

Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (1B 4M), son galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı (2-0).

Bu sezon Süper Lig'de 17 gol yiyen Galatasaray, ilk 21 haftalar itibarıyla daha az golü en son 2011/12'de kalesinde görmüştü (15).

Bu sezon Sivasspor'un (19) ardından deplasmanda en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor (18), çıktığı 11 karşılaşmanın 10'unda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray formasıyla çıktığı son üç lig maçında da gol atan Adem Büyük (toplam 4 gol), Süper Lig kariyerinde ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan üç oyuncudan biri olan Ömer Bayram (8; Edin Visca ve Caner Erkin ile birlikte), daha önceki üç sezonun toplamında aynı sayıda gol pası vermişti.

Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon ligde en fazla gol atan isim olan Thievy Bifouma (6), Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı çıktığı beş karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

Teknik direktörlük kariyerinde Kemal Özdeş'e rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Fatih Terim (1M), tek yenilgisini Şubat 2018'de aldı (Kasımpaşa 2-1 Galatasaray).

HASAN ŞAŞ'A 2 MAÇ CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Alanyaspor maçında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi. Şaş, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret etmesi sebebiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Hasan Şaş, aldığı ceza ile Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.

???? Süper Lig Cemil Usta Sezonu

???? 22. Hafta

???? Btc Turk Yeni Malatyaspor

???? 16.02.2020

⏰ 19.00

???? Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı

???? #GSvYMS

???? https://t.co/nVxPoCd71T pic.twitter.com/IQCHXlo32A

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 15, 2020 MARİANO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho, maçta forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, takımdaki yerini alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, görev verilmesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek. Marcelo Saracchi'nin durumu ise bugün gerçekleştirilecek son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'da ceza sınırında olan Adem Büyük ise bu müsabakada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR 6. RANDEVUDA

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 6. kez karşılaşacak. Rekabette takımların 2'şer galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geri kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı ertelenen Malatya ekibi ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

????Süper Lig Cemil Usta Sezonu

???? 22. Hafta Karşılaşması

????️ Galatasaray

???? 16.02.2020

???? 19:00

???? Alper Ulusoy

???? Türk Telekom Stadyumu

???? #GSvYMS pic.twitter.com/7VBsPBzBK3

— BtcTurk Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 15, 2020 ADEM BÜYÜK'E KART UYARISI

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’da sınırda tek isim var; Adem Büyük. Teknik heyet, Falcao ve Andone’nin yokluğunda takımı sırtlayan Adem’den bugünkü maçta dikkatli olmasını istedi. Adem, kart görmesi durumunda haftaya Kadıköy’de forma giyemeyecek. Sadece Adem’e değil, tüm futbolculara uyarı yapılırken, hakem ile gereksiz diyaloğa girilmemesi istendi.

YENİ MALATYASPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

5 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, ligde sıkıntılı günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’dan en kötü beraberlikle dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Kemal Özdeş, bu maçta sakat Fofana ve kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş’tan yararlanamayacak.

TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Galatasaray’ın üst üste galibiyetler alması taraftarları da ayağa kaldırdı. Kombine sahipleriyle birlikte satılan bilet sayısı 40 bine ulaşırken, yönetim bugün tribünlerde 45 bin kişinin olmasını bekliyor. Hafta içinde Alanyaspor’u 3-1 yenmesine rağmen kupaya veda eden Cim Bom’da, takımın hırslı görüntüsü taraftarları fazlasıyla memnun etmişti. Kulüp, maça gelemeyecek taraftarların kombine devri yapması için çağrıda bulunuyor.