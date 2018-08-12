Galatasaray'a Denayer'dan kötü haber !

Jason Denayer'e sürpriz talip! Serie A'nın köklü kulüplerinden Torino'nun, Jason Denayer'i transfer etmek için Manchester City ile temasa geçtiği belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan haberde; Torino'nun satın alma opsiyonlu kiralama için Manchester City'e tekliflerini ilettiği yazıldı. Manchester City'nin henzü bu transfer teklifine cevap vermediği bilgisi verildi.

Galatasaray'ın da kiralamak istediği Denayer için Manchester City, daha önce sadece bonservisiyle transferine 'Evet' diyeceği yönünde cevap vermişti. Ayrıca, City yetkilileri Denayer için 10 milyon Euro bonservis istemişti.

TUTTOSPORT: "TORINO, JUAN JESUS'U İSTİYOR"

Torino merkezli spor gazetesi TuttoSport ise Torino'nun stoper için Roma ile Juan Jesus'un transferi görüştüğünü yazdı. Roma'nın bu transfer için 10 milyon Euro bonservis istediği, Torino'nun bu rakamı aşağı indirmeye çalıştığı ifade edildi.