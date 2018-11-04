Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Martin Linnes'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sona erene kadar hiçbir oyuncu ile masaya oturmama kararı aldı.

Oyuncuların performansına göre karar verileceği öğrenildi. Sakatlık sorunu ile bıktıran Eren Derdiyok'un kalma şansı yok. Yaşlanan kaptan Selçuk'un (33) işi çok zor. Sinan'ın durumu belirsiz. Linnes'le ise yola devam edilmesi bekleniyor.

Bu sezon sakatlıkları nedeniyle 5 maç kaçıran Eren Derdiyok, Galatasaray kariyerinde 3 sezonda 8 kez sakatlanırken 14 maçta görev yapamadı. 30 yaşındaki forvet, kariyerinde BSC Old Boys, Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını giydi.

Kariyerinde 385 maça çıkan golcü oyuncu, 113 gol ve 43 asist kaydetti. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıkan yıldız oyuncu, 6 gol attı. Eren Derdiyok, 2016/2017 sezonunun başında Kasımpaşa'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kaynak: Sabah

