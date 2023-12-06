Galatasaray'da flaş talep: TFF Başkanı Büyükekşi için ihraç dilekçesi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray Kulübü üyeliğinden ayrılması için dilekçe verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Türkiye Kupası'nın daha önce de açıklandığı gibi Suudi Arabistan'da oynanacağını ve kararın değiştirilmeyeceğini açıklamıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan yerine Türkiye'de oynanması için Divan Kurulu kararları alarak, TFF'nin bu kararına karşı çıkmıştı.

TFF Başkanı Büyükekşi, iki kulübün Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanması kararına tepki göstermesine, "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler" demişti.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sedat Doğan, Büyükekşi'nin bu sözleri sebebiyle Galatasaray üyeliğinden ihraç edilmesi için dilekçe verdi.

Sedat Doğan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk milletinin haklı taleplerini birtakım sebeplerle görmezden gelemez. Ayın 11'ine kadar kendisine süre. Pazartesi gününe kadar, başkanımıza attığı iftiraları, başkanımıza karşı olan yalanlamaları geri almazsa ve Süper Kupa finalini Türkiye'de oynatma kararını vermezse bu arkadaşın, bu kulüpte bu kadar namuslu şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 'Süper Kupa final maçına en büyük parayı Suudi Arabistan verdi' dedi. Türkiye'nin bir takım değerleri satılıkmış, değilmiş bir kenara bırakın. En yüksek parayı veren vekaleti kullandıracaksınız. En yüksek parayı eskimolar verse maçı Antarktika'da mı oynatacaksınız. Bu sadece sarkastik bir yaklaşım değil, hukukçu olarak söylüyorum. Bu mantık olayı oraya evirtir. Vekaleti iyi niyetle kullanmalısınız. Sayın Başkanımız, kapalı divan toplantısında bu konuyla ilgili vekalet vermediklerini iletti. Öyle değil mi sayın başkanım? Doğru. Fenerbahçe de aynı şeyleri söylüyor. Bizim kulübümüz bir başvuruda bulundu yazılı olarak değil mi başkanım? Şimdi Mehmet Büyükekşi denilen arkadaş, bunların da yapılmadığını ifade ediyor. Mehmet Büyükekşi kendi yerinde sağlam duruyor. Biz de kendi yerimizde sağlam duruyoruz. Bu iş daha bitmedi. Sen 4-5 günde 1 açıklama yaptın Suudi Arabistan diye biz buna razı değiliz daha.

‘KİMSE GALATASARAY BAŞKANINA YALANCI DİYEMEZ’

Bir konu daha var. Sayın demeyeceğim Büyükekşi ile alakalı. İçinizde, değerli Galatasaraylılar, burada ananeleri en iyi bilen Galatasaraylılar var. Galatasaray başkanına, herhangi bir kimsenin üstü kapalı veya açık 'yalancı' demesini içinizde sindirebilen var mı? Yok değil mi! Kimse Galatasaray başkanına 'yalancı' diyemez. Bu konu Sayın Dursun Özbek'in şahsıyla alakalı değil. Kurumsal bir konudur. Biz Galatasaray Başkanı'nı 'doğruyu söyleyen adam' olarak tanırız. Ona göre onun önünde set çekeriz, kimse dokunamaz. Şimdi Sayın Başkan birçok açıklama yaptı. Bunların tamamını Mehmet Büyükekşi yalanladı, açık veya kapalı. 'Doğruyu söylemiyorsunuz, onay verdiniz' dedi. Sayın Başkanımız ne dediyse tersini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum, sizin etmediğiniz gibi. Bu kişi muhtemelen Abdürrahim Ağabey de burada, bizim yönetimimiz döneminde başvurdu. O dönemde TİM başkanıydı. Kendisini saygın bir kişi olarak tanıdık. Üye olmasına engel bir durum görmedik. Başvurusu bizim zamanımızda ya da bir sonraki dönem alındı, hatırlamıyorum. Hiçbir Galatasaray üyesi, Galatasaray başkanına 'yalancı' diyemez. İçimizde olan hiç kimse Türk milletinin haklı taleplerini görmezden gelemez. Ayın 11'ine kadar kendisine süre. Kurumsal bir konudur, şahsınızla alakalı değil Sayın Başkan, yalanlamalarını geri almadığı sürece ve bu maçı Türkiye'de oynatma kararı vermezse, şu an 2 imzalı, bu arkadaşın bu kulüpte bu kadar namuslu şerefli vatanseverin kişilerin ismiyle isminin aynı yerde olmasını kabul edemiyoruz. Bunu Divan Başkanlığı'na teslim ediyorum. Bu şahsın, bu kulüpten atılmasıyla ilgili gerekli disiplin mekanizmasının çalıştırılması dilekçesidir. Ayın 11'inde yönetim kurulumuza verirsiniz bu dilekçeyi."

Sedat Doğan'ın açıklamalarına yanıt veren Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Sayın Sedat Doğan'a Cumhuriyetimizin ve Kulübümüzün kuruluş değerlerine atıfta bulunduğu, hatırlattığı için teşekkürler. Divan Başkanlığının görevleri arasında disiplin konuları olmamakla birlikte yapacağımız şey, 11'inden sonra bu evrakı kulüp evrak kayıttan geçirerek yönetim kuruluna iletmek olacaktır. Yapabileceğimiz bu aşamada ayın 11'inden sonra sadece bu" dedi.