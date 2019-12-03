Galatasaray'da Lemina ve Feghouli şoku!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşan Galatasaray'da iki sakatlık şoku birden yaşandı!

Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan ve ilk 45 dakikayı güçlükle tamamlayan Mario Lemina ve oyundan 52. dakikada çıkan Feghouli'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Sofiane Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmi hasar, Mario Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray yarın Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'la, cumartesi günü ise evinde Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar 11 Aralık Çarşamba günü ise PSG'nin konuğu olacak.

