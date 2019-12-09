Galatasaray'dan Marcelo Saracchi'ye transfer teklifi!

Galatasaray'ın Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'ye transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Manu Lonjon'un haberine göre, sarı kırmızılılar Yuto Nagatomo'nun yerine Leipzig'te forma giyen Marcelo Saracchi'yi transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek için Bundesliga ekibine resmi teklifte bulunurken cevabı beklemeye başladı. Saracchi, sol bek mevkisinin yanı sıra orta sahanın solunda da forma giyebiliyor.

İlerleyen senelerde patlama yapması muhtemel gösterilen Marcelo Saracchi bu sezon Leipzig'de 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. 2018'de River Plate'den 12 milyon euroya alınan Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un bölgesinde Marcel Halstenberg görev alıyor. Marcelo Saracchi'nin adı bir ara Fenerbahçe ile de anılmıştı

GELECEĞE YATIRIM YAPMALIYIZ

Fatih Terim, "Tarzımızı, stilimizi, bakış açımızı değiştirmeliyiz. iz transferlerde oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, esasında geleceğine yatırım yapmamız lazım" sözlerini kullanmıştı

MARCELO SARACCHİ KİMDİR?

Anavatandaki isim: Marcelo Josemir Saracchi Pintos

Doğum tarihi: 23 Nis 1998

Doğduğu ülke: Uruguay

Yaş: 21

Boyu: 1,72 m

Uyruk: Uruguay

Mevki: Defans - Sol Bek

Ayak: Sol ayak

Güncel kulüp: RasenBallsport Leipzig

Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2023

