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Galatasaray'ın da istediği Batshuayi ile ilgili yeni gelişme

Galatasaray'ın da istediği Batshuayi ile ilgili yeni gelişme
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi, Galatasaray ile bir görüşme yapmıştı. Okan Buruk'un çok istediği yıldız oyuncunun talep ettiği maaş nedeniyle pazarlıklar tıkanmış ve beklemeye alınmıştı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan Batshuayi için Galatasaray devreye girmişti. Icardi'nin arkasına sağlam bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılılar Batshuayi'den gelen maaş talebiyle masadan kalkmıştı.

7 MİLYON EURO İSTEDİ

Icardi'nin aldığı 10 milyon euro maaşı örnek gösteren Batshuayi, pazarlıklara 7 milyon euro'dan başlamış ve konuşmalar fazla sürmeden sona ermişti. Jose Mourinho'nun talebiyle birlikte Fenerbahçe bu transfere dahil oldu.

İMZA AN MESELESİ

Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşme uzatma teklifini kabul eden Batshuayi'nin kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi. Belçikalı oyuncunun sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro civarında bir maaş alacağı iddia ediliyor.

Etiketler Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe
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