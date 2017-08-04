Galatasaray'ın gözdesi Lemina Stoke City yolcusu !

Premier League ekiplerinden Stoke City'den Lemina hamlesi geldi. Bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mario Lemina için Stoke City harekete geçti.

Stoke City, Lemina'nın transferi için Juventus'a 16,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. İngiliz kulübün yetklililerinin Juventuslu yetkililerle bir görüşme yapacağı ve son durumun bu görüşmenin ardından netleşeceği belirtildi.

İngiliz basınında da geniş yer bulan haberde transferin Cuma gününe kadar netleşeceği belirtildi.

Stoke City, Lemina ile de yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı. Juventus'un 16,5 milyon euroyu kabul etmesi halinde Lemina gelecek sezon Stoke City forması giyecek.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray da uzun bir süre ilgilendi. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray Juventus'a kiralama teklifinde buluşmuş ve bu teklif de kabul edilmemişti.