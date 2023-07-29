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  4. Galatasaray'ın, Günay Güvenç transferini bitirememe sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın, Günay Güvenç transferini bitirememe sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'ın, Günay Güvenç transferini bitirememe sebebi ortaya çıktı
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer temasları devam ederken, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle arayışlar hızlanırken, Gaziantep FK'nın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç transferi için görüşmeler sürüyor.

Okan Kocuk'un ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da birçok isim gündeme gelirken, Günay Güvenç ile anlaşma sağlanmıştı. Gaziantep FK'ya bir miktar para + oyuncu teklif eden sarı-kırmızılılar beklenmedik bir olayla karşılaştı.

BATUHAN ŞEN GİTMEK İSTEMİYOR

Normal şartlar altında Sarı-Kırmızılılar’ın, Günay için bir miktar para ve karşılığında Batuhan Şen’i göndermesi bekleniyordu. Batuhan Şen, Galatasaray'dan ayrılmak istemeyince transfer durma noktasına geldi. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyleyen Batuhan Şen'i Gaziantep FK yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.

Etiketler Galatasaray galatasaray Günay Güvenç
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