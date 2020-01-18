Gaziantep Fk Fenerbahçe maçı canlı izle | Antep FB canlı yayın | bein sports hd izle

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı izle... Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak isteyen Fenerbahçe zorlu Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Gaziantep FK ise taraftarı önünde galibiyet arayacak. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bu maçı beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı anlatımı Mynet'te...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ CANLI ANLATIM

İlk yarı sona erdi.

45' + 6 Gaziantep FK'de Jefferson oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor. Kendisini yere bıraktı.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

41' Emre'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serdar'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

34' Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Muriqi kafasını vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

27' Fenerbahçe'de Tolga'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı ve top auta çıktı.

24' Fenerbahçe'de Isla, ceza sahasına yakın bir noktada topa elle dokundu. Gaziantep FK, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.

17' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi Hüseyin Göçek, sağlık heyetini sahaya davet etti.

13' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

10' Nabil Dirar, sol kanattan Emre'nin pasıyla son çizgiye indi, ardından içeri çevirdiği top ise yan ağlarda kaldı.

8' Sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte ters bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek Gaziantep Fenerbahçe maçı 18 Ocak Cumartesi saat 20:00'da başlayacak. Bu önemli maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Chibsah, Diarra, Jefferson, Kadoye, Kenan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, geçen sezonun tamamında bu şekilde altı gol bulabilmişti. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzunda Olarenwaju Koyode'nin doğrudan katkısı var.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iki golü bulunan Deniz Türüç, bu iki golü de son iki deplasman maçında kaydetti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç maçta galip gelemedi ve kalesinde toplam 13 gol gördü.

ARA TRANSFERDE SESSİZ

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.

Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.

2 İSİM TAKIMA DÖNÜYOR

Sezonun ilk yarısının özellikle son haftalarında sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde 2 önemli kozuna kavuşuyor.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi.

Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE'DE EKSİLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

SİMON FALETTE OYNACAK MI?

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Ayrıca yeni transfer Simon Falette'nin de lisansı henüz çıkmadı.

