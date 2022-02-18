İhanet iddiası spor basınına damga vurdu: Messi, Barcelona'dan Pique yüzünden mi ayrıldı?

Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Messi ve eski takım arkadaşı Pique ile ilgili ihanet iddiası spor basınına bomba gibi düştü.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'deki performansıyla beklentilerin çok uzağıunda kaldı. Fransa'da ilk yılını bitirmek üzere olan yıldız futbolcunun son dönemde yaşadıkları basının en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. İspanyol El Pais gazetesi, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılışının perde arkasıyla ilgili çok konuşulacak bir 'ihanet' iddiasını ortaya attı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI MESSİ'YE İHANET Mİ ETTİ?

El Pais gazetesi, Messi ile ilgili kaleme aldığı makalede oyuncunun Paris'teki zorlu yaşamından söz ederken Camp Nou'dan ayrılığı konusunda da Pique ile Laporta arasında geçenleri yazdı.

BARÇA, MAAŞINI KARŞILAYAMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Lionel Messi, Barcelona ile yeni kontrat imzalamak için gün sayıyordu. Laporta'nın seçim vaatlerinden biri de Messi'yi takımda tutmaktı ancak kulüp, finansal yükümlülükler nedeniyle Arjantinli futbolcunun maaşının karşılanamayacağını duyurdu ve sözleşme görüşmeleri sona erdi.

PIQUE, MESSİ'NİN AYRILMASINI İSTEDİ

Habere göre Messi'nin ayrılığına takımın bir diğer yıldızı Pique neden oldu. Katalan savunmacı, Başkan Laporta ile görüştü. Bu görüşmede Pique, Barça için en iyi çözümün Messi ile sözleşme yenilemek değil, yolların ayrılması olduğunu söyledi.

İSPANYOLLAR 'İHANET' DEDİ

Pique, Messi olmazsa finansal fair play sorununun ortadan kalkacağını başkana iletti. İspanyol basını bu görüşmeyi, Pique'den Messi'ye ihanet olarak nitelendirdi.

MESSİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Lionel Messi, PSG'deki ilk sezonunda şu ana kadar beklenen düzeye gelemedi. Yıldız futbolcu eski günlerini aratırken yaşadığı psikolojik problemlere dikkat çekildi. Ayrıca yeni kulüp, yeni şehir, yeni ülke ve yeni hayata uyum sürecinin Messi'yi zorladığı öne çıkarıldı.

PAPARAZZİNİN ORTASINDA KALDI

Lionel Messi, PSG'ye transferinin ardından ailesiyle birlikte Le Royal Monceau adlı otele yerleşti. Barcelona'da gözlerden uzak yaşayan Messi, Paris'te kalabalık taraftarlar ve paparazzilerin ortasında kaldı.

OTEL ODASINDAN HİÇ ÇIKMADI

Messi bu süreçte çocuklarını okula götürmek için bir saat, antrenmana gitmek için de bir saat harcadı. Antrenman dönüşlerinde ise yıldız futbolcu otel odasından hiç çıkmadı. Messi ve ailesinin Paris'teki ilk iki ayı bu şekilde geçti ve daha sonra kendi konutlarına yerleştiler.

PAREDES'TEN DESTEK FRANSA BASININDAN ELEŞTİRİ

Arjantinli yıldızın takım arkadaşlarından Paredes, "Yeni bir ülkeye ve yeni bir kulübe uyum sağlamak dünyanın en iyisi Messi için bile kolay değil ama Leo bu durumu tersine çevirecek" ifadeleriyle oyuncunun uyum sorununa dikkat çekti. Fransız basını ise Messi için bu kadar anlayışlı değildi ve yıldız futbolcu sert eleştirilere maruz kaldı.

'DAHA SERT DAVRANIYORLAR'

Messi'nin bir takım arkadaşı, "Ona İspanya'da daha fazla saygı duyuyorlardı, burada daha sert davranıyorlar, daha fazla faul yapıyorlar" sözleriyle Messi'nin maçlardaki durumundan söz ediyor.

34 YAŞINDA YENİ MACERA ETKİLEDİ

Messi'nin 34 yaşında yeni bir kafilenin içinde yer almasının oyuncuyu fazlaca etkilediği konuşuluyor. PSG, Barcelona'ya göre daha heterojen bir gruba sahip. Fransız ekibinin kadrosu 13 farklı milletten oyuncu grubuyla dolu.

'KONUŞMUYOR, SESSİZCE DURUYOR'

Ancak Barcelona'da durum farklıydı. Takım içinde Arjantinli yıldızla daha önce tanışmayanlar, "Konuşmuyor, yerinde oturuyor ve sessizce duruyor. Sadece her şeye bakıyor" sözleriyle oyuncunun ruh halini açıkladı.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Messi'nin Paris'te otel hayatından yerleşik yaşama geçmesinin performansına doğrudan katkı yaptığı vurgulandı. Uyum sorununu yavaş yavaş gideren futbolcu en kısa zamanda eski günlerine geri dönmek istiyor.