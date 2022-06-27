İki kulüp arasında anlaşma tamam: Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Geçen sezon Fatih Karagümrük'te başarılı performans sergileyen Emre Mor'un transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Fatih Karagümrük'te geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyer sezonlarından birini yaşayan Emre Mor, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

YARIN RESMİ OLARAK AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Emre Mor transferinde Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.