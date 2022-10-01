İngiliz basınından bomba iddia: Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Netflix'te belgeseli yayınlanan "İmparator" lakaplı teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresini İngiliz basını duyurdu.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in yeni bir takımı yönetip yönetmeyeceği merak ediliyordu. İngiliz basınından bomba bir iddia geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımı kötü sonuçların ardından teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığı duyurulmuştu. Championship ekibinin yeni çalıştırıcısının kim olacağı merak konusu olurken, yapılan ankette hem Fatih Terim'in hem de Şenol Güneş'in adı geçti. İşte detaylar...

Hull City'nin yeni teknik direktörü Fatih Terim mi olacak?

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hull City’de menajer Shota Arveladze’nin görevden alınmasının ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı, yeni menajer arayışlarına başladıklarını açıkladı. Hull’un yerel gazetesi Hull Daily Mail, teknik direktör adaylarıyla ilgili bir anket yayınladı ve ilginç isimlere yer verdi.

Ankette Fatih Terim dikkat çekti

Hull Live’ın anketinde Fatih Terim ismi dikkat çekti. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Terim'ın takımı çalıştırabileceği düşünüldü.

Hull City takımını Şenol Güneş mi yönetecek?

Fatih Terim’in yanı sıra Şenol Güneş’in adı da ankette yer aldı. A Milli Takım’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Şenol Güneş’in adı Valerien Ismael’den önce Beşiktaş ile de anılmıştı.