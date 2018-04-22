İspanya Kral Kupası Barcelona'nın !

İspanya Kral Kupası’nda final mücadelesinde Barcelona ile Sevilla bir araya geldi. Barça, Sevilla’yı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Barcelona’nın gollerini Luis Suarez (14 ve 40), Lionel Messi (31), Andres Iniesta (52) ve Philippe Coutinho (pen. 69) kaydetti.
BARCELONA'NIN 30'UNCU KRAL KUPASI
Barcelona bugün elde ettiği galibiyetiyle beraber Kral Kupası'nı toplamda 30'uncu kez kaldırdı. 40 kez final oynayan ve bunun 30'unda kupaya uzanan Barcelona, aynı zamanda Kral Kupası'nı en çok kazanan takım unvanını da koruyor. Barcelona'yı 23 kupa ile Athletic Bilbao takip ediyor.
Bu sene ile beraber art arda 4'üncü kez kupayı müzesine götüren Katalan temsilcisi, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım oldu. Bu başarıyı yakalayan son takım, 85 yıl önce Athletic Bilbao olmuştu.
Sevilla ise bu maçla birlikte 8 kez final oynarken, bunun 5'inde kupayı kazanmayı başardı.
LİG ŞAMPİYANLUĞU İÇİN TEK GALİBİYETE İHTİYAÇ VAR
La Liga'da yenilmezlik serisine devam eden ve 83 puanla liderliği elinde bulunduran Barcelona, bir sonraki maçı kazanması durumunda lig şampiyonluğunu da garantilemiş olacak.
MAÇA, BAĞIMSIZLIK GİRİŞİMLERİNİN GÖLGESİ DÜŞTÜ
Öte yandan final maçı, Katalonya'daki bağımsızlık girişimleriyle başlayan gerilimin gölgesinde oynandı.
Maç öncesinde Sevilla taraftarlarını taşıyan bir otobüs, stadyum yakınlarında taşlı saldırıya uğradı. Olayda otobüsün camları kırılırken, polis 50 kadar Sevilla taraftarına stada kadar eşlik etti.
Bazı Barcelona taraftarlarının maç öncesi ve sırasında ayrılıkçıların kullandığı Katalan bayrağını açtığı görüldü. Ayrıca, stadyumdaki Barcelona taraftarları arasında yer alan Katalan milliyetçisi bir grup, maç öncesi çalınan İspanyol milli marşını ve maç sonrası kupayı veren Kral 6. Felipe'yi ıslık çalarak ve yuhalayarak protesto etti.