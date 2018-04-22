İspanya Kral Kupası Barcelona'nın !

İspanya Kral Kupası’nda final mücadelesinde Barcelona ile Sevilla bir araya geldi. Barça, Sevilla’yı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Barcelona’nın gollerini Luis Suarez (14 ve 40), Lionel Messi (31), Andres Iniesta (52) ve Philippe Coutinho (pen. 69) kaydetti.

BARCELONA'NIN 30'UNCU KRAL KUPASI



Barcelona bugün elde ettiği galibiyetiyle beraber Kral Kupası'nı toplamda 30'uncu kez kaldırdı. 40 kez final oynayan ve bunun 30'unda kupaya uzanan Barcelona, aynı zamanda Kral Kupası'nı en çok kazanan takım unvanını da koruyor. Barcelona'yı 23 kupa ile Athletic Bilbao takip ediyor.

Bu sene ile beraber art arda 4'üncü kez kupayı müzesine götüren Katalan temsilcisi, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım oldu. Bu başarıyı yakalayan son takım, 85 yıl önce Athletic Bilbao olmuştu.