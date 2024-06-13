Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'ye 2 yıllığına imza atan Jose Mourinho, sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

"ŞİMDİ FUTBOL ZAMANI"

Tatil için ülkesinde olan Portekizli teknik adam, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı'' ifadelerini kullandı.

22 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Jose Mourinholu Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da start verecek.