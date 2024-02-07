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Kadın futbolculara iğrenç taciz,

Kadın futbolculara iğrenç taciz,
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İspanya'da mücadele eden kadın futbol takımı SD Alsasua'nın oynadığı bir maçın ardından skandal bir olay yaşandı. Maçın ardından bir kaç kişinin duşa giren kadın futbolcuların fotoğraflarını çektiği görüldü. İşte detaylar...

İspanya'da Navarra'nın Alsasua kasabasındaki SD Alsasua Kadın Futbol Kulübü, bazı kişilerin bölgesel kategori takımlarının oyuncularının duş alırken pencereden cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekmeye çalıştığını bildirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, polise bildirilen olayların "çok ciddi ve kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Ayrıca, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için hem kulüp içinde hem de yetkili makamlar tarafından gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Marca'da yer alan habere göre, geçen cuma günü antrenman sonrası takımın soyunma odasına gitmesiyle olay yaşandı. Oyuncular duşa girerken ve çıkarken arka pencereden cep telefonlarıyla fotoğraf çekmeye çalışan bir veya daha fazla kişi fark edildi.

Habere göre, şahıslar siyah bir araçla kaçarken oyuncuların dışarı çıkıp onları aradıklarında şahısların uzaklaştığı belirtildi. Yaşananlar Foral Polisi tarafından soruşturulurken, kulüp o sırada olayı gören herhangi birinin işbirliği yapması çağrısında bulundu.

 

Etiketler ispanya kadın futbol takımı skandal gizli görüntü duş
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