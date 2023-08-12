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Kadınlar Dünya Kupası'nda son yarı finalist belli oldu

Kadınlar Dünya Kupası'nda son yarı finalist belli oldu
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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı 2-1 mağlup eden İngiltere, yarı finale yükselen son takım oldu.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında İngiltere ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

Avustralya Stadyumu'ndaki oynanan mücadelede İngiltere, 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. 


İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 45+6'ncı dakikada Lauren Hemp ve 63'üncü dakikada Alessia Russo kaydetti. Kolombiya'nın mücadeledeki tek golü ise 44'üncü dakikada Leicy Santos'tan geldi.

İngilizler, bu sonuçla ev sahibi Avustralya'nın rakibi oldu.

Yarı finallerde İspanya ile İsveç 15 Ağustos'ta, Avustralya ile İngiltere ise 16 Ağustos'ta karşılaşacak.
#kadınlar dünya kupası

Etiketler Kadınlar Dünya Kupası Dünya Kupası İngiltere Kolombiya yarı final
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