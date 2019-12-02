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  4. 02 Aralık 2019 22:33

Kayserispor maçının ardından Abdullah Avcı'nın duygusal anları!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçı sonrası tribünlerden çok büyük destek aldı ve tezahüratlar üzerine gözleri doldu.

Kayserispor maçının ardından Abdullah Avcı'nın duygusal anları!
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Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından Abdullah Avcı, duygusal anlar yaşadı.

Maç bittikten sonra, diğer maçlarda olduğu gibi soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı futbolcular, tribünlerden gelen istek üzerine yeşil zemine geri getirdi.

Avcı, sahaya çıkar çıkmaz tribünlerden büyük bir 'Abdullah Avcı' tezahüratları yükseldi. Bu tezahüratlar üzerine gözleri dolan Abdullah Avcı, her tribünün önüne tek tek gitti.

Tribünleri alkışlayan ve önlerinde eğilen Abdullah Avcı, ardından üçlü çektirdi.

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