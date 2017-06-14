Kırmızı kartı video yardımcı hakem çıkardı !

Fransa ile İngiltere'nin karşılaştığı maçın 47. dakikasında Dele Alli, Varane'la girdiği mücadelede kendini yerde buldu. Penaltı noktasını gösteren Davide Massa, Video Yardımcı Hakem sisteminden gelecek kararı bekledi ve Varane'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Fransa'nın Saint-Denis kentindeki Stade de France'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 9. dakikada Harry Kane'in ayağından yediği golle 1-0 geri düşse de 22. dakikada Samuel Umtiti ve 43. dakikada Djibril Sidibe'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.



İkinci yarıya da İngiltere hızlı başladı. 47'nci dakikada Dele Alli, ceza sahasında Raphael Varane'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdikten sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelecek kararı bekledi ve Fransız futbolcu Varane'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Maçın 48. dakikasında penaltı noktasına gelen Kane, topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı, skoru da 2-2'ye getirdi.



Fransa, 10 kişi kalmasına rağmen 78. dakikada Ousmane Dembele'nin fileleri havalandırmasıyla bir kez daha öne geçti ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Ntvspor