Kylian Mbappe'den Neymar, Messi ve Real Madrid açıklaması

Paris Saint Germain'in yıldız isimlerinden Kylian Mbappe son günlerde yaşanan olayları ve transferi hakkında geniş kapsamlı bir röportaj verdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe, takımdaki geleceği ve Lionel Messi'nin transferinden rahatsız olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden L'Equipe'e konuşan Fransız futbolcu, Real Madrid'in kendisini transfer etmek için teklif yaptığını ancak takımdan ayrılmak istediğini Paris Saint Germain yönetimine iletmesine rağmen imzaların atılamadığını anlattı.

Lionel Messi'nin transferinden rahatsız olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan genç yıldız, Arjantinli futbolcuyla birlikte oynadığı için kendini ayrıcalıklı hissettiğini söyleyerek söylentileri yalanladı.

"NEYMAR'A APTAL DEDİM"

Kylian Mbappe ayrıca Neymar'a maç içerisinde serseri dediğini kabul ederek, "Evet, Neymar'a 'aptal' dedim. Bunlar, futbolda olan şeyler. Onunla bu konuyu konuştum. Bu tip şeyler, kazanmak istediğimiz için oluyor, kırgınlık yok. Daha önce de oldu ve yine olacak." şeklinde konuştu.

Öte yandan Mbappe, Euro 2020 sonrasında Fransa Millî Takımı'nın kendisini bir sorun olarak gördüğünü iddia etti ve İsviçre maçında kaçırdığı penaltının ardından takım arkadaşlarından daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

"SADECE REAL MADRID'E GİDERİM"

"Bu yaz PSG'den ayrılsaydım sadece Real Madrid'e giderdim. Benden asla 'Gitmeme izin vermediniz, ben de sahada yürüyeceğim' gibi bir davranış göremeyeceksiniz. Futbolu sevdiğim için oynuyorum ve kulübüm PSG'ye büyük saygı duyuyorum. EURO 2020'den önce yönetime ayrılmak istediğimi ilettim. Kontratımı yenilemek istemedim. PSG'de kaldığım için çok mutluyum ancak artık yeni kontrat imzalamaktan çok uzağız. Bu yaz ayrılmak istiyorum. Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 2 aydır herhangi bir yeni kontrat görüşmemiz olmadı. PSG'de zamanım doldu, bir sonraki mantıklı adım ayrılmak olacak. Real Madrid dışında bir takıma transfer olmam.

"MESSI İLE BİRLİKTE OYNAMAK BİR AYRICALIK"

"Messi'nin transferi sonrasında fikrim değişmedi. Zaten ayrılmak istiyordum. Messi benim birlikte oynama hayali kurduğum birkaç oyuncudan biri. Onunla geçirdiğim her anın tadını çıkarıyorum. Messi ile oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu aklımdan çıkarmıyorum. Messi sahada yürürken koşmayı kabul ediyorum. Çünkü o Messi. Posterini astığım birkaç oyuncudan biri. Biraz utangaç olsa da uyum sağlamaya çalışıyor. Geldiğinde Neymar da olağanüstüydü ama Messi başka bir şey."